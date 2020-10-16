"كان بيشوح وزعلان عليه".. عمرو كمال يكشف تفاصيل أزمته مع باسم سمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف المطرب عمر كمال، تفاصيل الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا والذي يكشف انفعال الفنان باسم سمرة عليه خلال تواجدهما في حفل أحياه بمناسبة عيد ميلاد صديق، حسب قوله.

وقال "كمال"، في مداخلة مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى: "كنت في حفلة عيد ميلاد وكان موجود فنانين ومخرجين وناس كتير محترمة، وفجأة لاقيت حد بيقولي حيي الفنان باسم سمرة عشان متضايق أوي، أنا مخدتش بالي منه لانه كان قاعد ورا خالص، وقمت بتحيته فعلا".

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وأضاف: "كل ما أحييه يتضايق أكتر ويشوح، فخلاص سيبته عشان ملفتش النظر ويحصل مشكلة، بعدها جه الفنان سعد الصغير وقالي معلش يا عمر وقف المزيكا خالص وحييه عشان متضايق وهيعمل قلق جامد، وفعلا وقفت المزيكا وحييته، لاقيته جالي عند المسرح بطريقة وحشة جدًا وقالي إنزل، وطبعا عشان الحفلة والناس مرضتش أقوله إيه اللي بتعمله ده يا فنان ونزلت".

وتابع: "أنا زعلان عليه لأنه فنان كبير، وفنان سينمائي كبير".

واختتم حديثه بشأن الواقعة قائلًا: "المشكلة دي حصلت مع الفنان محمد رمضان برضه من جانب الفنان باسم سمرة في أحد الحفلات وحصلت مشكلة بينهما قبل كدة، وصاحب عيد الميلاد كان واخد تصريح أكيد، وأنا مقدرش أمنع صاحب الفيلا أنه يعمل عيد ميلاد".