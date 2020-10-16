ريم مصطفى عبر "تويتر": "ما من قلب يسامح إلا عاش مرتاحًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة ريم مصطفى على مشاركة جمهورها حكمة صباحية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "ما من قلب يسامح إلا عاش مرتاحًا".

وأضافت "ريم": "ما من نفس ترضى بالقدر إلا باتت سعيدة، وما من روح تشكر الله دائما، وتردد الحمد لله إلا استيقظت وهي مبتسمة".

يُذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى كان مسلسل "شديد الخطورة"، الذي عُرض عبر منصة watch it ، الرقمية وشاركها البطولة كل من أحمد العوضي، رياض الخولي، هادي الجيار، محمد الدقاق، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام علي.

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