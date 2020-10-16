أول هندية تفوز بالأوسكار.. وفاة بهانو أثايا بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحلت مصممة الأزياء والمنتجة الهندية بهانو أثايا Bhanu Athaiya، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ91 عامًا، وفقًا لموقع Variety.

بهانو أثايا، هي أول هندية تفوز بجائزة الأوسكار عام 1983، كأفضل مصممة أزياء عن فيلم "غاندي".

أثايا بدأت حياتها كرسامة أزياء للمجلات قبل أن تنتقل إلى تصميم أزياء الأفلام، وشاركت فيما يقرب من الـ100 فيلم خلال مسيرتها الفنية، لعل أبرزها: " Pyaasa"عام 1957 و"Kaagaz Ke Phool" عام 1959، كما أنتجت عدد من الأفلام "Gunga Jumna" و"Waqt" و"Janwar" و"Mera Saaya ".