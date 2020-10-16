فيديو| محمد سامي يكشف تطورات حالته الصحية بعد إعلان إصابته بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف المخرج محمد سامي، عن تطورات وضعه الصحي بعد ما تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا في برنامج ET بالعربي الثلاثاء الماضي.

وقال "سامي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المعروض على القناة المصرية الأولى المصرية والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إنه شعر ببعض الأعراض: "أنا لاقيت نفسي تعبت شوية على طول عملت عزل عشان ميبقاش فيه أي خطر، الوقاية خير من العلاج".

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ويعكف محمد سامي حاليًا، على التحضير لمسلسل "نسل الأغراب" والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2021، بطولة: أحمد السقا وأمير كرارة، وينتمي العمل لنوعية الدراما الصعيدية، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في شهر ديسمبر المقبل.

وكان آخر أعمال محمد سامي مسلسل "البرنس" والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، بطولة النجوم: محمد رمضان، اللبنانية نور، أحمد زاهر، وروجينا.