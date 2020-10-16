تراند اليوم : فيديو| "سهير رمزي" تكشف سبب انهيارها خلال جنازة "محمود ياسين"



كشفت الممثلة المصرية سهير رمزي، سر انهيارها خلال تشييع جنازة الممثل الراحل محمود ياسين أمس، قائلة إنها انهارت رغمًا عنها، لأنها لم تستطع أن تتمالك نفسها.

وأضافت في مداخلة متلفزة مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن "الفقيد كان أستاذًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، موضحة أن أخلاقه الحميدة التي تفوق الخيال، وأنها عملت معه منذ بداية مشوارها الفني، وشاركته في أكثر من 15عملاً سينمائيًا.

ووصفت سهير، الممثل الراحل بأنه "كان إنسانًا بكل معنى الكلمة، وبيته كان الأهم بالنسبة إليه"، مشيرة إلى أنه "إنسان لا يعوَّض".

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وذكرت أن الأعمال السينمائية كانت تُعرض عليه أولاً، وبلغ عددها حوالي 119 فيلمًا، ومن بعده تُعرض على باقي الفنانين، مع ذلك، أشارت إلى أنه أنه كان كلما زادت شهرته زاد تواضعًا.

وعن سبب دخولها في حالة انهيار قالت: "اللي حصل ده غصب عني لم أتمالك نفسي، فجأة حسيت إني مخنوقة وإن زميل العمر كله راح مني كدا مقدرتش أمسك نفسي أنا ضعت تمامًا".