تراند اليوم : فيديو| تفاصيل المشاجرة بين مطرب "بنت الجيران" وممثل شهير



اندلعت مشادة بين مطرب المهرجانات عمر كمال، والممثل باسم سمرة، خلال تواجدهما في حفل عيد ميلاد أحد أصدقائهما.

وقال كمال في مداخلة متلفزة لبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن المشادة اندلعت عندما يغني على المسرح في حفل عيد ميلاد أقيم في فيلا، بعد أن قام بتحية عدد من الفنانين من بينهم سعد الصغير وحمو بيكا وبعض المخرجين والممثلين.

وأشار إلى أن باسم كان يجلس في مكان بعيد ولم يره، وغضب وانفعل بشدة بسبب تجاهل عمر كمال له، وعدم تحيته في الميكرفون، على الرغم من أنه وجه له التحية بالفعل لكن ارتفاع صوت الموسيقى غطى على صوته.

وأضاف كمال، أن سعد الصغير توجه إليه وأخبره أن باسم سمرة يقف بالخارج في حالة غضب شديد، وطلب منه إيقاف الموسيقى وتوجيه التحية له بشكل واضح، هو ما حدث، لكنه فوجيء به يتوجه إليه ويطالبه بالنزول من فوق المسرح.

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أكد كمال أنه استجاب لطلب باسم ونزل من على المسرح وتحدث إليه قبل أن يغادر ويتركه يواصل الغناء.

وأشار مطرب "بنت الجيران" إلى أنه لم يغضب من تصرف باسم سمرة بقدر ما حزن على الحالة التي ظهر بها في الحفل، ولا تليق بوضعه كفنان، وهو ما فعله من قبل مع الممثل محمد رمضان في مناسبة أخرى.