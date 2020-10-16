الخميس.. أغاني فنان الشعب بقصر بشتاك

يقيم قصر بشتاك التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بشارع المعز، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الخميس 22 أكتوبر من الشهر الجاري.
حفل فرقة "تراث سيد درويش" التابعة لجمعية أصدقاء سيد درويش، حيث تُقدم الفرقة الموسيقية باقة من أجمل ألحان خالد الذكر "سيد درويش" منها "قوم يا مصري، بلادي، يا حلاوة أم إسماعيل، دنجي دنجي، شد الحزام، الحلوة دي، سالمة يا سلامة، بالإضافة للموشحاتمنها "مُنيتى عز أصطباري" وغيرها من الألحان، الحفل قيادة المايسترو محمد حسن سيد درويش.
يُذكر أن فنان الشعب اسمه الحقيقي "السيد درويش البحر" وهو مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، حيث قال عنه الموسيقار الكبير رياض السنباطي، سيد درويش هو الموسيقار الذي صنع التطور الحقيقي للموسيقى المصرية"، ولد سيد
بدأ ينشد مع أصدقائه ألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري ثم التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905م ، تعاون مع كبار شعراء العامية مثل بديع خيري وبيرم التونسي وغيرهم.
كما تعاون مع كبار الفرق المسرحية في ذاك الوقت منها نجيب الريحاني، وعلي الكسار، وجورج أبيض، إلى أن كون فرقته المسرحية الخاصة عام 1921م، قدم من خلالها أهم أعمال المسرح الغنائي مثل "شهرزاد" و"الباروكة" و"العشرة الطيبة" وغيرها من الأعمال المسرحية الغنائية.
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