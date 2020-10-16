"كيف تحمى طفلك" 3 ورش عمل تقدمهم سيف كيدز بالتعاون مع الساقية للأطفال

تنظم كل من ساقية عبدالمنعم الصاوي ومؤسسة سيف كيدز فى إطار الشراكة بينهما ورش عمل للقضاء على التحرش الجنسي تحت عنوان "كيف تحمى طفلك" ، تنقسم الورش إلى ورشة تستهدف الأطفال من سن 9 ل 11 سنة، وورشة للمراهقين من سن 12 ل 15 سنة وورشة لأولياء الأمور ومقدمى الرعاية، وذلك يوم الجمعة 16 من أكتوبر.
ولم يكن بجديد على ساقية عبدالمنعم الصاوى أن تقف ضد قضية مجتمعية شدية الخطورة كالتحرش الجنسى ففى عام 2007 أطلقت الساقية حملة "قبل أن يأتى الدور عليها" لمواجهة ما تتعرض له النساء من تحرش و معاكسات.
مؤخراً تفاقمت الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وفقاً لما رصدته جهات عدة، و منها مؤسسة "سيف كيدز" التى قطعتشوطاً كبيراً فى الرصد والتحليل والدراسة و إعداد وتنفيذ برامج تطبيقية جادة وفعالة لحماية الأطفال.
يحاضر فى الورش مجموعة من الخبراء فى سيف كيدز بإشراف الأستاذة سارة عزيز متخصصة فى علم النفس بالإضافة إلى دبلومة متخصصة في معالجة الناجين من الايذاء الجنسي، وستقدم سارة فى الورشة عدة محاور ومنها التعريف بماهية التحرش الجنسي، العلامات التى تظهر على الأطفال التى تم الاعتداء عليها وكيف نتصرف مع الأطفال فى حال تعرضوا لأى اعتداء جنسي.
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