رانيا محمود ياسين تطالب جمهورها بالدعاء لوالدها

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين الدعاء لوالدها النجم الراحل، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".

وكتبت رانيا عبر صفحتها قائلة: "يارب أبي في رحابك من ليلة الجمعة اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

وتابعت : "اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله للهم إجزه عن الأحسان أحساناً وعن الأساءة عفواً وغفراناً، اللهم إن كان محسناً فزد من حسناته وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين".

وأضافت : "اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آنسه فى وحدته وآنسه فى وحشته وآنسه فى غربته.. اللهم أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين، اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقا".

واستكملت حديثها قائلة : "اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من

حفر النار، اللهم أفسح له فى قبره مد بصره وأفرش فراشه من فراش الجنة، اللهم أعذه من عذاب القبر وجاف الأرض عن جنبيه، اللهم أملأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور، اللهم أغفر له من المهديين وأخلفه فى عقبة من الغابرين وأغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح فى قبره ونور له فيه".

وتابعت : "اللهم أنقله من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصيراط ميزانه وأسكنه فى أعلى الجنات فى جوار نبيك ومصطفاك، اللهم آمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة وأجعل نفسه آمنه مطمئنة ولقنه حجته، اللهم أجعله فى بطن القبر مطمئناً وعند قيام الأشهاد آمناً وبجود رضوانك واثقاً والى أعلى علو درجاتك سابقاً".

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وأضافت : " اللهم : أجعل عن يمينه نوراً وعن شماله نوراً ومن أمامه نوراً ومن فوقه نوراً حتى تبعثه أمناً مطمئناً فى نور من نورك، اللهم أنظر اليه نظرة

رضا فأن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبداً، اللهم أسكنه فسيح الجنان وأغفر له يا رحمن، اللهم أغفر وأرحم وتجاوز عما تعلم فأنك أنت الله الأعز الأكرم".

واختتمت حديثها قائلة : "اللهم رحمتك وسعت كل شيء وهو شيء فارحمه رحمة تطمئن بها نفسه وتقر بها عينه، اللهم أحشره مع المتقين إلى الرحمن وفداً، اللهم أحشره فى زمرة المقربين وبشره بروح وريحان وجنة نعيم، اللهم أحشره مع أصحاب اليمين وأجعل تحيته سلام من أصحاب اليمين، اللهم ثبته على الصراط يوم تزل الأقدام.. اللهم ادخله الجنة من باب الريان اللهم شفع فيه القرآن وأرحمه من النيران وأجعله يارحمن يرتقى فى الجنة إلى آخر آية قرأها أسألكم الدعاء لأبي الغالي".

ويشار إلى أن توفي صباح الأربعاء، الفنان القدير محمود ياسين، وذلك عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكان أعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء".

ويذكر أن النجم الراحل له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية، تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية، ومتزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الفنان محمد رياض.