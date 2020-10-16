بالصورة: صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته بطريقة مميزة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أكتوبر 2020 01:21 مساءً - منذ 55 دقيقة

نشر نجم ليفريول، الملقلب بـ “الفرعون المصري” محمد صلاح صورة جمعته بابنته مرتديين زي أبطال المسلسل الكرتوني، على مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلا: “عيد ميلاد سعيد لأميرتي”.

واحتفل صلاح، بعيد ميلاد ابنته مكة، بطريقة مميزة مرتديا زي شخصية “ذا إنكريديبلز” الكرتونية.

ونالت الصورة العديد من حالات الإعجاب على مواقع التواصل بالإضافة لإعادة نشر التغريدة، خلال وقت قصير من نشرها.

يذكر بأن صلاح برفقة فريقه سيواجهون نادي إيفرتون، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت المقبل.

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ويتصدر إيفرتون بطولة الدوري الممتاز بعد مضي 4 جولات من بدايته.

كشف موقع “ترانسفير ماركت”، المختص بتقييم أسعار لاعبي كرة القدم، عن قائمة تصم أغلى 10 لاعبين في مركز الجناح الأيمن، والتي شهدت وجود المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز، نجمي ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب.

الفارق بين صلاح ومحرز كان كبيرا، حيث احتل النجم المصري صدارة الترتيب، فيما جاء نظيره الجزائري في المركز التاسع.

وجاء صلاح في الصدارة بقيمة سوقية بلغت 120 مليون يورو، يليه جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الشاب بـ117 مليون يورو.

وفي المركز الثالث جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بقيمة 112 مليون يورو.يليه سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونيخ بـ90 مليون يورو، وفي المركز الخامس برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي بـ80 مليون يورو.