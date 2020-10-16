مأساة "فتاة المعادي" تشعل غضب نجوم الفن في مصر

تعاطف عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر مع مأساة الفتاة مريم محمد الشهيرة بـ"فتاة المعادي" التي ماتت سحلًا بعد محاولة التحرش بها وسرقتها، في جريمة هزت الرأي العام المصري قبل أيام.



ومن أبرز النجوم الذين علقوا على الحادث الفنانة رانيا يوسف التي علقت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلة: "مليون مرة نقول التحرش عقوبته لازم تبقى الإعدام، مريم بنت مصرية لسه في عز شبابها وملابسها أعتقد لا تخدش حياء، نظريات اللبس هي السبب".





وتابعت: "مريم كانت ماشية في الشارع وراجعة من شغلها في المعادي، وفجأة لقت 3 يسموا بالرجال للأسف بيتحرشوا بيها لفظيا، مريم حاولت تجري وتصد الذئاب البشرية عنها ولكن للأسف أثناء محاولاتها الحفاظ على نفسها وعدم الاستسلام ليهم ماتت تحت عجلات عربيتهم".

وأضافت رانيا يوسف: "مكتفوش بكده وبس لا دول سحلوها بالعربية ورموها في الشارع وهربوا، جريمة زي دي ولسه بنفكر أن التحرش مش عقابه الإعدام ولسه في ناس بتبرر التحرش باللبس، كفاية".





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وعلق النجم محمد هنيدي على الجريمة عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: "البنت الجميلة دي اسمها مريم محمد كانت ماشية في أمان الله، جيه 3 كائنات ماينفعش نقول عليهم حتى حيوانات مفترسة، لأننا هنكون ظلمنا الحيوانات، وتحرشوا بيها ولما حاولت تبعد عنهم تسببوا في وفاتها".

وأضاف هنيدي: "ربنا يرحمك ويصبر أهلك وياريت الكائنات دي يتم توقيع أقصى عقوبة عليها عشان يكونوا عبرة".





وعبرت النجمة منة شلبي عن تأثرها الكبير بالحادث عبر موقع تويتر وكتبت: "أطالب بأقصى العقوبة على أي متحرش، لا يوجد مبرر لا لبس ولا سلوك لا يوجد مبرر لمتحرش، زعلانة على النخوة والرجولة اللي بتتلاشى من بعض رجال بلدي، اللهم ارحمها يا رب وارحمنا من هذا العبث".





وقالت الفنانة سلمى أبو ضيف عبر حسابها على موقع انستقرام: "كفاية يعني كفاية".

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بسحل المجني عليها مريم محمد حتى الموت أثناء سرقتهما حقيبة يدها بالمعادي، وباشرت النيابة العامة التحقيق معهما، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام رهن التحقيق.