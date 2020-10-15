بالفيديو: 11 عاماً على وصول “فتى البالون” إلى السماء … قصة كالأساطير!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - في قصة أشبه بالخيال أعلن رجل من مدينة كولورادو أن بالونا يشبه الصحن الطائر، قد أقلع من منزله عن طريق الخطأ، مع ابنه البالغ من العمر ست سنوات، وأثارت هذه القصة قلقا بين الأوساط حول مصير الطفل وأصبحت القصة على مدار أعوام محط أنظار العالم لشدة غرابتها، وجاء في تفاصيل هذه القصة العجيبة التي نشرها موقع ourcommunitynow وترجمها موقع “صوت بيروت انترناشونال ” ..

تعتبر كولورادو موطن لكثير من الأساطير والقصص، وقصة خدعة” بالون بوي ” هي واحدة من أغرب تلك القصص, سواء أحببنا ذلك أم لا، تجعل دولتنا مكاناً انتقائياً، مكانأً رائعاً نعرفه جميعاً ونحبه.

أكتوبر ، 15 ، 2009-كان يوم خريفي عادي في فورت كولينز ، كولورادو. ومع ذلك ، بدأت تنكشف قصة من شأنها أن تجذب الانتباه الدولي قريباً.

وكان ريتشارد هيني قد أنهى بناء بالون من الأقمشة البلاستيكية المغطاة برقائق الألومنيوم، وكلها عقدت جنباً إلى جنب مع شريط لاصق ورباط. كما صنع صندوقاً من الورق المقوى والخشب

الرقائقي كسلة. هيني الذي يعمل كمصلح منزلي ومطارد للعواصف ، ادعى أن البالون يبعث تياراً كهربائياً وبأنه كان جزءاً من المعدات المستخدمة في مطاردة العواصف.

تلقت محطة الأخبار المحلية KUSA-TV مكالمة من رجل يطلب المساعدة في تتبع بالون الهيليوم محلي الصنع. قال الرجل ، هيني ، إن البالون ، الذي يشبه الصحن الطائر ، قد أقلع عن طريق الخطأ من الفناء الخلفي له ، مع ابنه البالغ من العمر ست سنوات ، فالكون ، على متنه. خوفا على سلامة الطفل ، قفز مجتمع الأخبار إلى العمل. حتى أن الحرس الوطني في كولورادو جلب مروحيات UH-60 Black Hawk و OH-58 Kiowa ، وسرعان ما انضمت الشرطة المحلية بطائرات هليكوبتر خاصة بها ، وكانت كلها تطارد البالون على أمل إنقاذ الصبي في الداخل.

انتشرت القصة كالنار في الهشيم حيث سمعت منافذ الأخبار في جميع أنحاء العالم عن “Balloon Boy”. هل أصيب بالخوف ؟ لماذا كان داخل البالون في المقام الأول ؟ الأسئلة كثرت ونمت القصة ، وانتشرت بطريقة فيروسية ودفعت الصحفيين من الشبكات الرئيسية إلى النزول إلى فورت كولين. كان “Balloon Boy” و “Falcon Heene” في المرتبة السابعة من أفضل 10 مواضيع شائعة على Twitter بعد ظهر ذلك اليوم وكانت القصة في المرتبة 1 على محرك البحث جوجل.

وطاردت المروحيات والمجتمع المركبة لأكثر من ساعة. طار البالون مسافة 50 ميلاً تقريباً ، وانتهى به الأمر إلى حوالي 12 ميلاً من مطار دنفر الدولي عندما هبط البالون ، قابلته السلطات وموظفي الطوارئ على الفور الذين اندفعوا وحثوا وبحثوا عن فالكون.

ولكن ، لم يكن الصبي في أي مكان يمكن العثور عليه داخل البالون، مما أثار مخاوف من أنه سقط منه خلال رحلة الطيران . وأظهرت إحدى الصور وجود جسم أسود صغير يسقط من البالون أثناء مروره بالقرب من بلاتفيل فبدأ البحث المحموم ، حيث جابت طواقم البحث والإنقاذ مسار البالون بحثاً عن أي علامة عن الطفل.

بعد عدة ساعات ، بدأت التقارير تظهر أن فالكون كان موجوداً وآمناً وسليماً في علية مرآب عائلته. لم يكن الطفل على البالون أبداً ، وأعربت الأسرة عن ارتياحها. وتناقلت القصة أن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات كان يلعب بالبالون ، وخوفاً من العقاب على القيام بذلك ، اختبأ. ادعى هيني أنّ فالكون كان نائماً لعدة ساعات في المرآب ، ولم يدرك أبداً أنه كان موضوع الكثير من الاهتمام.

تنفّس المجتمع والعالم الصعداء وارتحاوا بعد أن اتضح أنّ القصة ذات نهاية سعيدة; وبأنه لم يصب أحد بمكروه, على الرغم من أن بعض الناس تساءلوا عما حدث, كيف يمكن أن يحدث, أو إذا حدث ذلك حقاً, كان الجميع سعيدين بكيفية انتهاء كل شيء. ممتنين لأن الصبي وجد آمناً فيما كان المجتمع ووسائل الإعلام الإخبارية سعداء بالنتيجة. وكما هو الحال في أي أخبار رئيسية تحدث من هذا النوع، دعيت العائلة للحديث عن قصتها على عدة شبكات إخبارية.

لكن ما سمّي بـ “النهاية السعيدة” لم يدم. بدأ سلوك الأسرة يبدو غريباً بعض الشيء ، وبدأت الحكايات عن ريتشارد هيني بالظهور.

في حلقة من Larry King Live ، الذي استضافه في ذلك اليوم Wolf Blitzer من CNN ، سئل فالكون عن سبب عدم خروجه من المرآب. كرر ريتشارد هيني السؤال لابنه, الذي أجاب بعد ذلك , ” يا رفاق , قلتم لي أننا, فعلنا هذا من أجل العرض..”وفي ABC Good Morning America ، تقيأ فالكون خلال المقابلة عندما سئل نفسه ووالديه عن الحادث. هذا السلوك وإجاباته تضاف إلى التكهنات المتزايدة التي تحيط بالقصة.

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لم يكن هيني وعائلته جديدين على وسائل الإعلام، فقد ظهروا في برنامج تلفزيون الواقع Wife Swap ، حيث قامت زوجة ريتشارد هيني ووالدة فالكون ، مايومي ، بتبادل الأماكن مع امرأة أخرى لمدة أسبوع. كانت العائلة مفضلة لدى المتابعين، حتى أنه تم اختيارها للظهور في الحلقة 100 الخاصة بالبرنامج. في البرنامج, تم تصوير ريتشارد هيني كمخترع غريب الأطوار, مطارد العواصف, والمؤمن بالمخلوقات الفضائية. كانت إحدى هذه المعتقدات هو أن البشر كانوا أحفاد المخلوقات الفضائية، وكان ينوي إطلاق الصحون الطائرة في العواصف النشطة.

وكانت عائلة هيني قد طرحت العديد من الأفكار لمنتجي العرض, مع رغبة ريتشارد هيني في استضافة عرض علمي, ولكن تم رفض اقتراحه. أراد بشدة الحصول على انتباه وسائل الإعلام وحاول جاهداً الحصول عليه.

عندما بدأت تزداد الأسئلة حول الوضع برمته, بدأ المحققون يعتقدون أن كل ذلك كان خدعة, أن هذا قد تم التخطيط له لكسب اهتمام وسائل الإعلام.لقد تم إنفاق عشرات الآلاف من الدولارات على الإنقاذ ، بالإضافة إلى ساعات من الاهتمام الإعلامي والمجتمعي. نمت التكهنات ، والسعي للحصول على إجابات حول ما حدث بالفعل وبدأ التحقيق.

عندما نظر المحققون عن كثب إلى البالون ، تساءلوا عما إذا كان يمكن أن يدعم حقاً وزن طفل بحجم فالكون .

تم جمع الأدلة, واتهم ريتشارد ومايومي هيني بجرائم جناية وجنحة فيما يتعلق برحلة البالون. واجه ريتشارد هيني تهمة جناية لمحاولة التأثير على موظف حكومي, في حين واجهت مايومي هاين تهمة جنحة لإعطاء تقرير كاذب للسلطات. ثم اعترفت مايومي بمعرفة أن فالكون كان يختبئ في المنزل وليس على البالون، وكشفت التحقيق أنها أخذت ملاحظات شخصية حول خطة مشابهة للحدث قبل بضعة أسابيع. في تلك الملاحظات ، كان الصبي يختبئ في الطابق السفلي ، وكانت العائلة ستعبر عن قلقها على سلامته.

كان ريتشارد هيني قلقاً بشأن وضع زوجته على جهاز كشف الكذب بسبب لغتها الإنجليزية المكسورة ، كما كان يخشى من احتمال ترحيل زوجته إذا أدينت بجريمة ، لأنها ، في ذلك الوقت ، لم تكن مواطنة أمريكية.

في نهاية المطاف ، اعترفت عائلة هيني بالذنب. ريتشارد بتهمة جناية ومايومي إلى جنحة. وحكم على ريتشارد هيني ب90 يوم في السجن, 100 أيام من خدمة المجتمع, وأمر بدفع $36,000 وتقديم اعتذار مكتوب رسمي للوكالات المشاركة في جهود الإنقاذ. فيما حكم على مايومي هيني بالسجن لمدة 20 يوماً ، ليتم تقديمها خلال يومين في الأسبوع في السجن والإشراف على خدمة المجتمع.

قضى كلاهما عقوبتهما دون ضجة كبيرة. جزء من الحكم كان منع عائلة هيني من تحقيق أي أرباح من قصتهم.

بعد أن هدأت كل الإثارة والاهتمام ، انتقلت عائلة هيني إلى فلوريدا بعد وقت قصير. عمل ريتشارد هيني وأبنائه في ترميم المنازل, وانتقلت الأسرة إلى حياة جديدة. بدأ الأبناء الثلاثة فرقة موسيقية سموها، Heene Boyz ، وأصدروا أغنية في عام 2014 بعنوان “Balloon Boy No Hoax”.

فالكون ، وهو الآن شاب يبلغ من العمر 17 عاماً ، يدعي أن الهوس الإعلامي والعار من “بالون بوي” هو أبعد ما يكون عن عقله. أما والديه ، ، فلا تزال مشاعرهما متضاربة. فعلى الرغم من أنه أقر بأنه مذنب وخدم وقته ، إلا أن ريتشارد هيني نفى الخدعة عدة مرات منذ ذلك الحين.أما مايومي هيني فمن غير المعروف ما إذا قالت الحقيقة لمحاميها, مما يدل على أن إما الأسرة قامت بتلفيق خدعة لكسب اهتمام وسائل الإعلام, أو بأنها فعلت كل شيء لإنقاذ نفسها والأطفال عندما تم تقديم وتوجيه اتهامات جنائية.

في الحالتين, لن تعترف عائلة هيني صراحة بأنها خدعة ، وقد, نسيت الموضوع, وانتقل أفرادها إلى اهتمامات جديدة.

يمكننا جميعا أن نقدر حادثة “Balloon Boy”على الاهتمام الذي جلبته لدولتنا ، وكيف كانت قصة لا تصدق. كان هذا مثالاً على كيفية أخذ قصة ، دون دليل كبير ، إلى أعلى مستوى من اهتمام العالم. تحية لقوة وسائل الإعلام وتذكير بمدى أهمية التحقق من المعلومات قبل أن نشاركها.