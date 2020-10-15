عملية نوعية… “أكبر كميّة مخدرات يتم ضبطها في أميركا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ 18 دقيقة

آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2020 7:35 مساءً

ضبطت الوكالة الأميركية لمكافحة المخدّرات (دي آي إيه)، طناً من الميثامفيتامين في مدينة لوس أنجلوس، حيث اشار عناصر فيدراليون إلى أنها أكبر كميّة من المخدّرات يتم ضبطها على أراضي الولايات المتحدة.

وقال مدير الوكالة بالإنابة تيموثي شي خلال مؤتمر صحافي إن هذه الكمية من المخدّرات “كافية لتوفير جرعة ميثامفيتامين لكلّ رجل وامرأة وطفل في الولايات المتحدة والمكسيك”.

وبدأ التحقيق في حزيران الماضي. أفضى إلى شبكة كبيرة في جنوب كاليفورنيا على صلة بكارتل سينالوا المكسيكي وكشف عن مخابئ متعدّدة للمخدرات في المنطقة.

Advertisements

وبعد مراقبة التجار، تمكن عناصر الأمن من ضبط ما مجموعه طن من الميثامفيتامين (تتخطّى قيمتها 7 ملايين دولار عند بيعها في السوق)، فضلا عن 400 كيلوغرام من الكوكايين وستة كيلوغرامات من الهيرويين.

وقال تيموثي شي إنها “أكبر كمية من الميثامفيتامين يضبطها عناصر(دي آي إيه) على الأراضي الوطنية، موجهين ضربة قويّة إلى الكارتلات، في ما يعدّ نصرا كبيرا” لسكان كاليفورنيا الجنوبية.

وأردف المسؤول أن: “كلّ الدراسات تظهر أن إدمان المخدّرات مرتبط بارتفاع نسبة الجرائم العنيفة، ومنها السرقات والاعتداءات وعمليات القتل”.

وتشكّل لوس أنجلوس وضواحيها معبرا للمخدرات التي يهربها التجار المكسيكيون عبر الحدود، وذلك بحسب (أ ف ب).