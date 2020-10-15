فيديو.. إصابة اليوتيوبر أنس مروة وزوجته بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

كورونا “يستشرس” حول العالم، اعداد كبيرة سقطت ضحيته، لا حصانة لاحد امامه، رؤساء ومشاهير “وقعوا” في فخه، منهم اليوتيوبر السوري أنس مروة وزوجته أصالة المالح اللذان اعلنا الاصابة به.

ونشر الثنائي الملقب بـ”أنسصالة” فيديو عبر قناتهما الرسمية على موقع “يوتيوب” يكشفان فيه تفاصيل إصابتهما بالفيروس، دعا من خلاله إلى ضرورة أخذ فيروس كورونا على محمل الجد وأن لا تتم الاستهانة به، إضافة إلى الالتزام بلبس الكمامة والتدابير الوقائية الضرورية.

وحذر أنس مروة متابعيه قائلا: “نحن عشنا وضع كورونا.. الوضع غير سهل أبدا”، داعيا اياهم إلى ضرورة الالتزام، لحماية أنفسهم وعائلاتهم من هذا الوباء العالمي.

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وكان الثنائي قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع بعد إضاءة برج خليفة الشهير في مدينة دبي لمعرفة جنس مولودهما المقبل. ليظهر بعدها مروة، في مقطع فيديو عبر حسابه على ”انستغرام“ للرد على ما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دفعه وزوجته أصالة المالح، مبلغ 95 ألف دولار، للإعلان عن جنس مولودهما على برج خليفة.

ونفى أنس مروة، دفع أي مبلغ، مقابل قيام برج خليفة بالإعلان عن جنس مولودهما.

مع العلم أن أنس وأصالة يتابعهما أكثر من 8 ملايين شخص عبر موقع يوتيوب، ولديهما طفلة اسمها ميلا ويعيشان في كندا وحاليًا انتقلا للعيش في ولاية كاليفورنيا في أمريكا.