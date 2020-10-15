إطلاق منصة “لوريان توداي” الاخبارية باللغة الانكليزية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2020 8:15 مساءً

أطلقت اليوم منصة “لوريان توداي” الإخبارية www.lorient.today التابعة لصحيفة “لوريان لوجور”، وستلتزم قاعدة أساسية تتبعها مجموعة “لوريان لوجور”، وهي استقلالية المحتوى التحريري وإعطاء غرفة الأخبار كامل الصلاحيات للتصرف على هذا الأساس.

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وأعلنت “لوريان لوجور” في بيان، أنه “رغم الشعور بالحاجة إلى توسيع نطاق خدماتنا الإخبارية عبر هذه الوسيلة الجديدة بهدف نشر القيم التي نناضل من أجلها، إلا أن إطلاق منصة تنطق باللغة الإنكليزية لا يؤثر في تعلقنا التاريخي باللغة الفرنسية، التي نكتبها منذ 96 سنة خلت، والتي ستبقى اللغة التي نتحدث بها حتى رمق لوريان لوجور الأخير”.

وأشارت إلى “أن هدف لوريان لوجور على الأمد الطويل هو أن تكتب بالخط العريض فصلا جديدا من المشهد الإعلامي في الشرق الأوسط”، وقالت: “في وقت تعاني فيه المؤسسات الإخبارية بغالبيتها إما من الخضوع للسيطرة السياسية وإما من صعوبات مالية، نسعى جاهدين إلى بناء مجموعة إعلامية مستقلة ومستدامة. ربما يبدو هذا الهدف الذي نطمح إليه غير واقعي بعض الشيء، لكننا نشعر بأننا ندين به لبيروت، فلطالما كانت عاصمتنا نيشان شرف على صدر الصحافة العربية”.

وتابعت: “لا شك في أن الصورة التي سنرسمها عن لبنان في السنوات المقبلة ستكون قاتمة في الغالب. ومع ذلك، نتعهد أن نبعث الأمل بمستقبل وطننا في قلب اللبنانيين أجمعين. اقرأوا لوريان توداي، سيكون دخول المنصة مجانيا في المرحلة الأولى، شاركونا آرائكم وتعليقاتكم. وإذا أعجبكم اداءنا، اشتركوا لتنضموا إلى مجموعتنا.

لبنان بحاجة إلى الصحافة، والصحافة بحاجة إليكم”.