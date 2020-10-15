تراند اليوم : بسبب إسرائيل .. محمد عساف يتصدر التريند – إتفرج

تصدر الفنان الفلسطيني محمد عساف ترند موقع التغريدات القصيرة Twitter ومحركات البحث خلال الساعات الماضية بسبب قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنعه من دخول فلسطين.

ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية،اليوم الخميس عن آفي ديختر عضو الكنيست من حزب “الليكود”، قوله إن القرار بسحب تصريح الدخول من عساف جاء “إثر الكشف عن مقاطع فيديو، يدعو فيها إلى النضال ضد إسرائيل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار “جاء بعد عدة أشهر، عمل خلالها مركز بادين لدراسات الشرق الأوسط، على فضح أنشطة محمد عساف”.

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وقالت: “كجزء من عمله، كشف بادين عن مقاطع فيديو يظهر فيها عساف وهو يشجع النشاط الإرهابي، ويمتدح الشهداء، ويدعو إلى الكفاح المسلح في دولة إسرائيل”.

وعلق محمد عساف على قرار منعه من دخول الأراضي الفلسطينية عبر حسابه على Instagram، بأن هذا القرار ما هو إلا استمرارية لقمع الحريات التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

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ومحمد عساف يستطيع دخول الضفة الغربية، لأنه يحمل الجنسية الفلسطينية، إلا أن إسرائيل تعمل مع وكالة أونروا التي صرحت له بالدخول إلى قطاع غزة بصفته سفير الشباب لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لوقف أنشطة عساف في الوكالة الدولية”.

وما أن انتشرت الأخبار حول منع عساف إلا وتصدر اسمه ترند Twitter بهاشتاج “#كلنا_محمد_عساف” تضامنًا مع حق المطرب الفلسطيني في دخول بلده، خاصة بعد تردد أنباء حول دراسة إسرائيل لتعاون مع الإمارات العربية المتحدة لوقف نشاط محمد عساف بداخلها.

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