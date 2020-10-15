تراند اليوم : ماهو سر إخفاء جومانا مراد حملها ؟ – تفاصيل

كشفت النجمة جومانا مراد سبب إخفاء حملها لأول مرة أثناء تواجدها كضيفة ببرنامج “لايت شو” على قناة الحياة، ويقدمه الإعلاميتان أميرة العادلى، وآية الغريانى.

وقالت إنها خشيت أن يقيد الإعلان عن حملها قدرتها على العمل، وقد يكون للخوف من الحسد أيضا دخل في ذلك، لكنها مؤمنة بأن الله خير الحافظين.

وأشارت جومانا أيضا أنها مرضت مرتين أثناء مشاركتها في مسلسل “خيانة عهد”، الذي عرض في شهر رمضان الماضى 2020 مرة في منتصف التصوير ومرة بعد انتهائه، وقالت إن اهتمامها بصحتها ورشاقتها بعد الولادة من متطلبات عملها كفنانة كما اضافت في لقائها أنها تشارك في فيلم جديد للمنتج والمخرج وائل عبد الله لم يتم الاستقرار على اسمه النهائي يوم 13 أو القصر الملعون وهي سعيدة بالعمل مع وائل عبد الله، الذي تعاونت معه في السابق في فيلم الحفلة.

Advertisements

من ناحية أخرى لقد قالت النجمة يسرا في تصريح تليفزيونى عن جومانا إن عودة جومانا مراد كانت عودة مهمة بمسلسل “خيانة عهد”، وأنها تتعايش بشكل كبير مع مشاهدها وتنفذها بإحساس وقامت بربطها بجد في مشهد وضع السكين علي رقبتها، وأن آخر مشهد لجومانا بالمسلسل كان بديعا.

يذكر أن مسلسل”خيانة عهد” عرض على قناة الحياة خلال شهر رمضان الماضى 2020 وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.