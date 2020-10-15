النجمة التركية جولسيم على تشارك صور من مسلسلها الجديد

رنا صلاح الدين - بدأ بث المسلسل التلفزيوني الجديد للممثلة التركية جولسيم على بعنوان "غونول داغي" (جبل القلوب)، من على شاشات التلفزيون الحكومي التركي.

شاركت الممثلة مؤخرًا متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورتين من داخل بلاتوه التصوير، بينما أبدى جمهورها على منصة والصور والفيديوهات الشهيرة إعجابهم الشديد بإطلالتها.

كان الدور الذي لعبته الفنانة التركية جولسيم على في المسلسل التاريخي الشهير قيامة ارطغرل "Dirilis: Ertugrul"، قد فتح أمامها الطريق إلى الشهرة العالمية لأدائها الرائع، حيث جسدت دور أصليهان خاتون في الموسم الثالث والرابع من العرض.

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في سياق آخر، كانت تقارير قد ذكرت أن على، قد حررت بلاغًا ضدّ معجب كان دائم المطاردة لها، حتى إنه طالبها بالزواج مما حدا بالمحكمة لسجنه ثلاثة أشهر.