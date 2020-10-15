متابعة بتجــــــــــــرد: تعود الأميرة الإسبانية كاثرين أوف آراغورن لتستعد للحرب! حيث تقدم STARZPLAY، الموسم الجديد والأخير من مسلسل الدراما التاريخي ذا سبانيش برينسس، حصرياً للمشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويأتي هذا المسلسل من بطولة نجمة المسلسل الشهير «جيم أوف ثرونز»، شارلوت هوب والممثل الإيرلندي رويري أوكونور.
بعد أكثر من عام، يعود المسلسل ليواصل القصة المشوقة للملكة كاثرين (شارلوت هوب) والملك هينري الثامن (رويري أوكونور)، اللذين يتربعان على أرفع عروش أوروبا وينالان حب الشعب، ومعاً يؤسسان فخر إنجلترا، وقوتها للتصدي لأعدائها من الخارج.
وتكافح كاثرين لإنجاب وريث يحمي زواجها وعرشها من المخاطر، في حين تطاردها الخيارات التي اتخذتها في الماضي. وعلى الرغم من إثبات حنكتها السياسية والدبلوماسية وحسها الوطني العالي، علاوة على خبرتها العسكرية، يتعين عليها مواصلة الكفاح لإنقاذ حبها للملك، والحفاظ على السلام والاستقرار خلال عهدهما.
والمسلسل مبني على روايات «ذا كونستانت نوفلز» (2005) و«ذا كينغ كيرس» (2014) للكاتبة فيليبا غريغوري، وهو تكملة لمسلسل «ذا وايت كوين» المرشح لجوائز غولدن غلوب وإيمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأميرة كاثرين تكافح لحماية العرش في “ذا سبانيش برينسس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.