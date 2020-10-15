“ديزني” تستعين بشخصيات مارفل الأسطورية لمواجهة كورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد نجاح حديقة الملاهي القائمة على ثيمة «حرب النجوم: حافة الكون»، قررت شركة ديزني عمل سلسلة من المدن الترفيهية لسلسلة أسطورية أخرى هي مارفل.

ويراهن مسؤولو ديزني على أن تستقطب شخصيات مارفل إعجاب الملايين، وتعوض خسائرهم من جراء الإغلاق أو انخفاض عدد الزوار، بسبب وباء كورونا. وتشمل تلك الشخصيات الرجل العنكبوت، الرجل الحديدي، والرجل الأخضر، وكابتن أمريكا، وثور، وجوست رايدر، والرجل النملة.

ويستمتع زوار مدن ملاهي ديزني الحالية بأيقونات كارتونية جماهيرية مثل ميكي ماوس، باز يطير، إلسا، سنووايت، إلى جانب رفاقهم الجدد من شخصيات حرب النجوم مثل دارث فيدر، ري، شيوي، ميلينيوم فالكون، موس إيسلي، وستورمتروبرز.

وبعد انتهاء عملية تصنيع الألعاب المستوحاة من كابتن مارفل، سيكون الزوارعلى موعد مع شخصيات أسطورية محبوبة مثل بيتر كويل، كابتن مارفل، أيرون مان أو الرجل الحديدي، إكس مين، ذافانتاستيك فور، وأماكن تحاكي المقر الخيالي الفانتازي لأزجارد.

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وستسهم تلك الشخصيات الكثيرة المتنوعة عند اكتمالها، وإدخالها مدن الملاهي الحالية، في جلب المزيد من الإثارة والمتعة والتنوع لدى الزوار، ما يترجم إلى مزيد من الأرباح.

وتحتوي الأركان الجديدة المتعلقة بكابتن مارفل على عروض سينما متعددة الأبعاد، ومعارض تفاعلية، وفقرات للدمي، ومسرح للعرائس، ومغامرات مثيرة غير مسبوقة، وشخصيات صديقة تصاحب الزوار وترحب بهم وتشاكسهم أحياناً.

ويراهن مسؤولو ديزني على شهرة مارفل الهائلة باعتباره السلسلة الأكثر تحقيقاً للإيرادات في التاريخ، كما أن الفيلم الأخير الذي عرض تحت عنوان Avengers: Endgame أو المنتقمون: نهاية اللعبة، أصبح ثاني أكبر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما العالمية.