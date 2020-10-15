“حبيبي” يعيد شيرين عبد الوهاب إلى السينما بعد غياب 17 عامًا

متابعة بتجــــــــــــرد: يعيد الفيلم الجديد “حبيبي” النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، إلى السينما بعد غياب 17 عامًا منذ مشاركتها في بطولة فيلم “ميدو مشاكل” أمام الفنان أحمد حلمي.
وتعقد شيرين جلسات عمل مع الشاعر أمير طعيمة للتحضير لعدد من الأغنيات التي ستشدو بها في فيلم “حبيبي”.
وقال مصدر خاص إن الفيلم يشهد غناء شيرين لثلاث أو 4 أغنيات على الأكثر، خاصة وأنه ينتمي لنوعية الأفلام الرومانسية الغنائية، مضيفًا أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أجاز السيناريو، ومن المقرر انطلاق تصويره بعد الاستقرار على باقي الأبطال.
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