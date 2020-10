بوست مالون الفائز الأكبر في حفل جوائز “بيلبورد ميوزيك”

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد تأجيله لنحو 7 أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا، أقيم مساء أمس الأربعاء حفل توزيع جوائز “بيلبورد ميوزيك” لعام 2020، على مسرح “دولبي” في لوس أنجلوس، ولكن من دون جمهور، بحسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك ديلي نيوز”.

وقدمت المغنية الأميركية كيلي كلاركسون (38 عاماً) الحفل للعام الثالث على التوالي.

وكان المغني الأميركي بوست مالون (25 عاماً)، الفائز الأكبر في حفل التوزيع حيث حصل على 9 جوائز من بينها جائزة “أفضل فنان”.

وقال مالون أثناء تسلمه الجائزة: “إنه وقت غريب بالنسبة للجميع… من الغريب ألا ترى أحداً من الجمهور هنا”.

من ناحية أخرى، فازت المغنية الأميركية بيلي أيليش (18 عاماً) بالجائزة الأولى في الحفل، وهي جائزة “أفضل ألبوم موسيقي”، لتتفوق بذلك على نجوم كبار من أمثال دريك وخالد ومالون وتايلور سويفت.

وقالت عند صعودها إلى خشبة المسرح لتسلم الجائزة وهي ترتدي كمامة: “يا إلهي إنها ثقيلة جداً”.

وقدم العديد من الفنانين أغنيات خلال الحفل ومنهم جون ليجند وأليشيا كيز وفرقة BTS الكورية ولوك كومبس.

وكانت الليلة رائعة بالنسبة إلى غراث بروكس الذي حصل على جائزة Icon، وحرص بروكس على تقديم مجموعة متنوعة من أبرز أغانيه التي تضمنت: ” The Thunder Rolls، The River، Callin’ Baton Rouge، Standing Outside the Fire، Friends in Low Places”، كما أدت ديمي لوفاتو أغنيتها الجديدة عن الرئيس دونالد ترامب.