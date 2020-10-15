هل تسرق ديمة قندلفت قلب تيم حسن؟

متابعة بتجـــــــــــرد: قبل أيام نشر النحم السوري تيم حسن فيديو ترويجياً لمسلسل “الهيبة الرد” على حسابه على انستغرام، وقبلها نشر البوستر الرسمي للمسلسل الذي أحدث ضجة، وبات الناس ينتظرونه من موسم إلى آخر. وكتب تيم معلقاً: «ابتداءً من الشهر المقبل 1 نوفمبر».

وبمجرد نشره الفيديو، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي تعبر عن إعجابهم بشخصية جبل وشوقهم إليها، وراح البعض يمدح قصة شعر جبل، الشخصية التي يؤديها تيم ببراعة واحتراف، كما فوجئ البعض بظهور الممثل عادل كرم الذي حظي بتعليقات متضاربة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض رحب بانضمامه إلى فريق الهيبة، في حين أشار البعض الآخر إلى أنه يفضل مشاهدة عادل في الأدوار الكوميدية. لكن، ظهور ديمة قندلفت في مشاهد الفيديو الترويجي أثار اهتمام محبي مسلسل الهيبة، الذين تساءلوا إذا فعلاً ديمة ستحل مكان نادين وسيرين، وأن ظهورها وكأنها حبيبة صخر شقيق جبل، ليس إلا من باب إثارة الغموض، علماً بأنه جرى الحديث عن غياب قصة حب رئيسية في هذا الجزء من المسلسل.

فهل يمكن تخيل جبل من دون قصة حب؟

نجاح ثنائية تيم ونادين في الجزء الأول، وتيم ونيكول سابا في الجزء الثاني، وتيم وسيرين في الجزء الثالث، حمست الجمهور لترقب ثنائية جديدة في الجزء الرابع والأخير، فهل تجمعه هذه المرة مع ديمة قندلفت؟