الفنان حسن حسني.. 5 أفلام من الأعلى ربحًا

متابعة بتجـــــــــــرد: فارق الفنان حسن حسني الحياة فجر يوم 30 مايو الماضي، عن عمر 89 عاماً. بعد إصابته بأزمةٍ قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى.

قدم الممثل الكبير أدواراً كثيرة في السينما والتلفزيون والمسرح، خلال مسيرةٍ فنيةٍ امتدت إلى نحو 60 عاماً.

وترك الفنان المصري، لذي ولد في مثل هذا اليوم، في 15 أكتوبر، بصمةً خاصة لا يمكن إنكارها، خصوصاً في أفلام التسعينيات.

أفلامه من الأكثر نجاحاً في تاريخ السينما

قبل حوالي سنة انتشرت إحصائية تُشير إلى 10 أفلام هي الأفضل من ناحية الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

ومن بين الأفلام العشرة، شارك حسن حسني في 5 منها.

وهي: اللمبي عام 2002، بوحة عام 2005، اللي بالي بالك عام 2003، عوكل عام 2004، الناظر عام 2000.

الفنان حسن حسني والكوميديا

إسهامات حسن حسني في المسرح لا تقل أهميةً عن إسهاماته السينمائية.

وكثير من أعماله المسرحية، تحولت مع الزمن إلى أيقوناتٍ للمسرح الحديث. مثل: عفروتو عام 1999، حزمني يا عام 1994، وجوز ولوز عام 1993.

بدايته في مسرح المدرسة

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في النصف الأول من القرن الماضي كانت مسارح المدارس في مصر المنتج الأول للفنانين. إذ تعلم فيها معظمهم، ومنها انطلقوا.

ومن بين هؤلاء كان الفنان الراحل، الذي تعلم على خشبة مسرح مدرسة حمّاد، القريبة من وسط القاهرة.

آخر أعمال الفنان حسن حسني

لم يغب الفنان الراحل حسن حسني عن التمثيل حتى قبل وفاته بوقتٍ قليل.

وشارك في دراما رمضان 2020، من خلال مسلسل سلطانة المعز.

كما أدى العام الماضي دوراً في مسلسل أبو جبل، مع الفنان مصطفى شعبان. وفي فيلم خيال مآتة مع الفنان أحمد حلمي.

وقدم على مدار مشواره الفني عدداً كبيراً من الأعمال الفنية الكوميدية الشهيرة، منها اللمبي، عبود ع الحدود، زكي شان.

وفي حين انتشرت شائعات كثيرة حول وفاته، خصوصاً خلال عام 2019، لكنه كان يقابلها بالمزاح والسخرية دائماً.

وخلال مسيرته الفنية الطويلة، حصد مجموعةً من الجوائز، أبرزها تكريمه من قبل مهرجان القاهرة السينمائي.

حينها حصل على جائزة فاتن حمامة التقديرية عام 2018. ووصفه المخرج داوود عبد السيد قبل تسليمه الجائزة بأنه ممثل ملهم.