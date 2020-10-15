عشاق نانسي عجرم حول العالم يجتمعون على حبّ بيروت الأنثى

متابعة بتجـــــــــــرد: تحصد أغنية “إلى بيروت الأنثى” التي قدّمتها النجمة نانسي عجرم عربون وفاء ومحبّة إلى العاصمة اللبنانية التي ترفض الخنوع والإستسلام رغم أوجاعها، نجاحًا كبيرًا تخطى حدود لبنان ووصل إلى الوطن العربي وعدد كبير من بلدان الإغتراب.

وتعبيرًا منهم عن محبّتهم لنجمة لبنان وتضامنهم مع اللبنانيين، صمّم عشاق نانسي عجرم فيديو مميزًا يتضمن لقطات لهم وهم يستمعون إلى أغنية “إلى بيروت الأنثى” كل في بلده، ونشروه عبر مواقع التواصل الإجتماعي تحت هاشتاغ #نانسي_بتجمعنا_في_حب_بيروت.

وأغنية “إلى بيروت الأنثى” هي من قصيدة “إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار”، للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان د. هشام بولس وتوزيع المايسترو باسم رزق.

تجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم كانت قد تصدّرت في الأيام الماضية نشرات الأخبار المسائية عبر قنوات التلفزة اللبنانية المحلية، بعد أن أصبحت أغنيتها “إلى بيروت الأنثى” الحدث الفني والوطني الأبرز في لبنان، فتحدثت تلفزيونات الـ”ام تي في”، و”الجديد”، والـ”ال بي سي”، والـ”او تي في” عن القيمة الفنية والوطنية للأغنية وتصدّرها قائمة الترند على الإنترنت.