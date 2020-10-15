"بيروت 6:07".. مسلسل يرصد "لحظات الجحيم" في لبنان

تكريماً لأرواح الضحايا والمفقودين، ووقوفاً عند الخسائر الهائلة من جرّاء انفجار مرفأ بيروت، تم إنتاج مسلسل "بيروت 6:07" ضمن 15 قصة قصيرة مستوحاة من أحداث واقعية وأشخاص حقيقيين.

وتعتمد حبكة الحلقات على رواية الأحداث المختلفة التي وقعت قُبيل الانفجار وبعده، وتمتد كل قصة لـ7 دقائق تحت إدارة مخرج مختلف في كل حلقة بلا مقابل.

وشهد هذا المشروع المُشترك توفير إمكانات الإنتاج ومعدّاته مجاناً من قِبل "FinalCut Equipped"، فيما قامت "مجموعة MBC" ومنصّة "شاهدVIP" المنضوية تحت مظلتها بتغطية تكاليف طواقم الإنتاج والتصوير.



ويبدأ عرض المسلسل على "شاهد VIP" اعتباراً من 17 أكتوبر/تشرين الأول في تمام الساعة 06:07، فيما يبدأ عرضه على قناة MBC4 اعتباراً من 22 نوفمبر/تشرين الثاني، تزامناً مع عيد الاستقلال اللبناني.

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ولأن الفن هو أحد أشكال التفريغ العاطفي والمشاركة الوجدانية والتفاعل مع المحيط، فقد آثر جميع المشاركين في المشروع أن تكون إسهاماتهم تطوعيةً، إذ تأثر كل ممثل أو فرد من طواقم الإنتاج بأحداث 4 أغسطس/ آب بشكل أو بآخر.

في هذا السياق، صُوّرت كل حلقة من حلقات "بيروت 6:07" كقصة قائمة بذاتها، وبمعزل عن باقي الحلقات، على مبدأ الحلقات المنفصلة المتصلة، لذا تروي كل حلقة قصة ضحية أو ناجٍ أو بطل، وذلك من خلال عيون وعدسة مخرج وفريق عمل مختلفين.

وشهد مسلسل "بيروت 6:07" مشاركة 15 مخرجاً، اختار كلٌّ منهم أن يسهم في بلسمة الجراح على طريقته، وأن يعبّر من خلال تجربته ورؤيته الإخراجية عن كل ما آمن به وعاشه وكان جزءاً منه، ومنهم إنغريد بواب ومازن فايد وكارل حديفة وكارولين لبكي وإيميلي صليلاتي ووسيم سكر.