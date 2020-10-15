شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يستعرض نجاحاته بعالم المهرجانات فى عام واحد: أكتر من مليار مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض مطرب المهرجانات والملحن عمر كمال نجاحاته في عالم المهرجانات على حد قوله من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حين استعرض معظم أغانيه خلال عام من دخوله عالم موسيقى المهرجانات وكتب: "عملت خطة السنة اللى فاتت وقررت أخش مجال المهرجانات يوم ١٥ / ١٠ / ٢٠١٩ نزل ليا أول مهرجان مساء النقص.. وديه النتيجة في بعض أعمالى بعد سنة بالضبط.. أكتر من مليار مشاهدة 1000000000.. وطبعًا بالاشتراك مع اخواتى وشركاء نجاحى حمو بيكا وحسن شاكوش".



عمر كمال

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وكان احتفل مطرب المهرجانات عمر كمال بحصوله على درع اليوتيوب الذهبى، موجها الشكر لكل جمهوره ومتابعيه، حيث نشر "كمال" صورة عبر حسابه على إنستجرام وهو يحمل درع اليوتيوب الذهبى، وكتب على الصورة قائلا:" شكرا ليكم"، ويأتى حصول عمر كمال على الدرع الذهبى بعد تقديمه العديد من أغانى المهرجانات على موقع يوتيوب خلال الفترة الماضية وتحقيقها ملايين المشاهدات.

ويشارك مطرب المهرجانات عمر كمال، فى أوبريت مصر حكاية، الذى تم طرحه قبل يومين بمشاركة النجوم محمد فؤاد، ومدحت صالح، ووائل جسار، وهشام عباس، ودياب، وأمينة، ومى سليم، وياسمين على، وحسن شاكوش.

كما شارك عمر كمال مؤخراً فى ديو غنائى بعنوان "حتة قمراية" بمشاركة المطرب أورتيجا، الذى طرحها عبر قناته بموقع يوتيوب، من كلمات كلوشة، وتوزيع شندى وخليل.