شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النجاح الكبير لـ"صحاب أونطة"..حكيم يكرر تعاونه مع موزع المهرجانات ساسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم حكيم تقديم الأشكال الغنائية المختلفة بطريقته الشعبية المتميزة، فبعد نجاح أغنيته الأخيرة "صحاب أونطة" التي طور من خلالها موسيقي المهرجانات الشعبية على طريقته الخاصة، أنتهى من تسجيل أغنية جديدة ستكون مفاجأة للجمهور العربى مع الموزع إسلام ساسو.

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وأستطاع النجم حكيم أن يحقق إنجازاً كبيرا هذا الشهر بتواجده في حفلتين باحتفالات ذكرى نصر اكتوبر المجيدة الـ 47 الأولي شارك بها في المنصة بمدينة نصر، أما الثانية بكانت في مدينة الجلالة بالعين السخنة

وحقق النجم حكيم من خلال كليب أغنية "صحاب أونطة"، عدد من المشاهدات التي تخطيت المليون مشاهد بعد يومين فقط من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل، مدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.

يذكر أن حكيم سبق وتعاون مع أكبر صناع الموسيقى فى العالم، منهم الموزع كوينسى جونز، مكتشف مايكل جاكسون، نارادا مايكل وستيفى وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، جوموز وتوماس رمسيس من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامى من إنجلترا، بينما كانت آخر أعمال المخرج حسام الحسينى، كليب "تيك توك" مع النجم محمد رمضان، والذى طرحه خلال الفترة الماضية.