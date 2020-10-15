شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة جريئة للراقصة دينا فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الراقصة دينا، أحدث جلسة تصوير لها لصالح إحدى المجلات عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت دينا بإطلالة جريئة حيث ظهرت مرتدية فستان أسود قصير، وفى صورة أخرى ظهرت وهي ترقص، وكتبت دينا على الصورقائلة: "شكرًا جزيلًا للفريق الذى عمل في هذه الجلسة بحبكم".





وتشارك دينا في فيلم "سقراط ونبيلة"، من تأليف عبد الفتاح كمال، وبطولة أشرف عبد الباقي وأحمد فتحي وشريف أبو هميلة ومحمد فهيم وسامي مغاوري ومحمد عبد العظيم والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف، وتدور أحداث الفيلم، الذي يعود الفنان أشرف عبد الباقي للسينما بعد غياب طويل، في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.

وآخر أعمال دينا مسلسل "بت القبايل"، ويضم عدد من النجوم عمرو عبد الجليل، وحنان مطاوع، ومحمد رياض، ومحمود عبد المغني، منه فضالي، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، وآخرين، سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح، والعمل مكون من 45 حلقة، ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها.

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وعملت دينا فى السينما والمسرح ودرست الفنون الشعبية وتخرجت من كلية الآداب وكان وحصلت على الماجستير في المسرح.





واشتهرت كراقصة متمكنة من فنون الرقص الشرقي و شاركت في مسرحية (ألابندا) عام 2001 كما تزوجت من المخرج السينمائي سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وقد أخرج لها "فيديو كليب" مع الفنان أحمد السقا، جسدت دور الراقصه فى أغلب أفلامها، وقامت بالبطولة المطلقة فى فيلم (ابن عز) أمام علاء ولى الدين.