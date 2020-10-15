شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار "مبطلناش إحساس" أولى أغانى ألبوم خليك فولاذى لـ تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اليوم أولى أغانى ألبوم، "خليك فولاذى" لنجم الجيل تامر حسني بعنوان، "مبطلناش إحساس" من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل ومكساج هانى محروس، وماستر جلال حمداوى، ووتقول كلمات الأغنية "بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس.. مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس.. بطلنا نحب زياده مبطلناش إحساس" .

من ناحية أخرى يقدم النجم تامر حسنى فى ألبومه الغنائى المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة شكلا جديدا ومختلفا، حيث نشر تامر حسني منشورًا عبر خاصية القصص القصيرة "إنستجرام"، قال فيه إنه سيتبع سياسة جديدة فى طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، حيث يكشف عن الأغانى الجديدة بطريقة غير تقليدية، خلال المناسبات التي يتواجد فيها.

وقال تامر: "الألبوم قرب ينزل يا جماعة إن شاء الله، وبسمعكم مقاطع بطريقة جديدة غير تقليدية لأنى بدأت في مرحلة طرح الألبوم لما بتواجد في مكان أو في مناسبة"، وأضاف تامر حسنى: "محدش يفتكر إنى مش بسمعهالكم لو مش عايز المقاطع توصل لكم كنت هعمل حفلة خاصة مفيهاش تصوير إنما أنا عارف إن التصوير بيوصلكوا وأنا كمان بنزل مقاطع من الأغاني عندي ليكم".

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وأضاف تامر حسنى فى منشوره قائلا: "يا ريت يكون في حفلات كبيرة بتحصل كنا أكيد اتقابلنا وسمعتكم منها حجات وعمومًا الألبوم ان شاء الله خلال أيام وان شاء الله الأوضاع تتصلح والدولة تسمح بحفلات ونتقابل واغنيلكوا كل الألبوم وكل يوم ان شاء الله هيكون في جديد دعواتكم يا اجدع ناس".

واتّبع تامر حسني هذه الطريقة في طرح أغنيتين جديدتين من ألبومه "خليك فولاذى"، الأولى بعنوان "مبطلناش إحساس"، والثانية بعنوان "قولنى كلام"، فانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع من الأغنيتين من مناسبات خاصة شارك فيها تامر.