شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامى يداعب متابعيه بصورة رصاصة تخترق رأسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب أحمد الشامى، عضو فريق واما الغنائى، متابعيه وجمهوره، بصورة طريفة، حيث ظهر وعلامة رصاصة اخترقت رأسه، وهو مبتسم، حيث علق على الصورة قائلا: "لابس كمامة لية؟.. خايف من الكورونا.. طب ولو أخدت رصاصة في نص دماغك؟ لأ عادي مفيش مشكلة"



أحمد الشامى

ويشارك أحمد الشامى في مسلسل "أسود فاتح"، والذى يعرض حاليا على احدى القنوات، بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها وتنقلب حياتها رأساً على عقب لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للإنتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.

Advertisements