شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن الفنان أحمد عبد الوارث فى الذكرى الثانية لوفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة الفنان الراحل أحمد عبد الوارث، الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية، وإحياءً لذكراه نقدم 12 معلومة عن الفنان الراحل.

1. أحمد عبد الوارث توفى في 15 أكتوبر 2018 عن عمر يناهز 71 عامًا، حصل الراحل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية وهو من دفعة الفنان نور الشريف وأحمد زكي وعفاف شعيب.

2.بدأ حبه للفن منذ نعومة أظافره بالصدفة، عندما وقع الاختيار عليه لأداء أحد الأدوار في عرض مسرحية، بالمرحلة الابتدائية

3.انتخب في أكثر من دور في نقابة الممثلين

4.كان زوج الفنانة الراحلة سعاد نصر وأنجب منها فيروز، وطارق، ثم انفصل عنها وتزوج أخرى أنجب منها ابنتين هما: آلاء، وميران

5.كان ظهوره السينمائي الأول عام 1970 في فيلم "السراب" للمخرج أنور الشناوي، والمأخوذ عن رواية للراحل نجيب محفوظ.

6.كان مسلسل "هروب" للمخرج نيازي مصطفى، أول الأعمال التليفزيونية التي قدمها عام 1976.

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7. مجمل أعمال قرابة 151 عملا، ما بين أفلام أبرزها «وش إجرام، الصديقان، المشخصاتي 2، كيدهن عظيم أبوكرتونة، اسكندرية ليه؟، اشتباه، خمسة في الجحيم»، ومسلسلات منها: «رحلة المليون، قصة الأمس»، محمد رسول الله، الشوارع الخلفية، صيام صيام،

8.ومسرحيات مثل: «أحلام ياسمين، والفلوس حبيبتيوتزوج لفترة من الفنانة سعاد نصر ، وحصل على ميدالية ذهبية وأخرى فضية في أول عمل فنى له في مسرحيتي ثمن الحرية ومأساة جميلة وهو في المدرسة الخديوية

9.قدم مجموعة من المسلسلات التاريخية والدينية على مدار مشواره، منها "القضاء في الإسلام"، "محمد رسول الله"، ملكة من الجنوب، بالإضافة إلى العرض المسرحي "منمنمات تاريخية"

10.شارك في مجموعة مهمة من الأفلام تحت إدارة مخرجين كبار منها "عودة الابن الضال" و"إسكندرية ليه" مع المخرج يوسف شاهين، "الكرنك" إخراج علي بدرخان.

11.أدى شخصية مرشد جماعة الإخوان في الجزء الثاني من فيلم "المشخصاتي" عام 2016.

12.آخر أعماله الفنية كان مسلسل "أرض جو" للمخرج محمد جمعة، والفنانة غادة عبدالرازق في رمضان 2017.