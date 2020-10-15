شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تحتفل بعيد الجلاء الـ57 فى تونس بتقبيل العلم التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة التونسية لطيفة ذكرى الجلاء فى تونس، بمجموعة من الصور التى نشرتها عبر "إنستجرام"، وهى تحمل وتقبل العلم التونسى، حيث قالت لطيفة، تعليقا على تلك المناسبة: "فلا عاش فى تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها.. نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام.. عاشت تونس حرة أبية.. عيد الجلاء 57".



لطيفة

وكانت لطيفة قد تألقت مؤخرًا فى 3 جلسات تصويرية بعدما خطفت الأنظار بعد تغيير ملامحها بـ"نيولوك" مختلف وجديد، حرصت خلالها ارتداء أزياء أنيقة وجذابة ظهرت فيها بإطلالة مبهجة.

وخضعت الفنانة التونسية لطيفة إلى جلسة تصويرية جديدة، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على تويتر، إطلالتها الأنيقة معلقة: "حبك أنت خلاني أنا بقيت حد تانى مفيش حاجة نقصاني وأنا قدام عينيك.. أحلى حاجة فيا"، فيما لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين المتابعين.