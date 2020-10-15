رنا صلاح الدين - رزقت الفنانة المصرية يسرا اللوزي بمولودتها الثانية، في شهر مايو الماضي، وأطلقت عليها اسم "نادية".
وقد تسبب الحمل والولادة في زيادة وزن الفنانة المصرية بشكل كبيرا، لذا فقد قررت يسرا بدء رحلة خسارة وزنها الزائد.
يسرا اللوزي نشرت صورة حديثة لها في الجيم، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "حان الوقت لخسارة الوزن".
وكانت الفنانة المصرية يسرا اللوزي قد نشرت صورة لقدم مولودتها، على حسابها الخاص على موقوع "انستجرام"، وعلقت بقولها: "من حوالى أسبوعين، وصلت "نادية" بالسلامة الحمد لله وبكده بقيت "أم البنات".
الفنانة المصرية أضافت: "شكراً لكل الناس اللى سألت عليا ووقفت جنبى لما كنت قلقانة من الولادة فى زمن الكورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الولادة.. يسرا اللوزي في الجيم لخسارة وزنها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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