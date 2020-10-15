بعد الولادة.. يسرا اللوزي في الجيم لخسارة وزنها.. شاهد

رنا صلاح الدين - رزقت الفنانة المصرية يسرا اللوزي بمولودتها الثانية، في شهر مايو الماضي، وأطلقت عليها اسم "نادية".

وقد تسبب الحمل والولادة في زيادة وزن الفنانة المصرية بشكل كبيرا، لذا فقد قررت يسرا بدء رحلة خسارة وزنها الزائد.

يسرا اللوزي نشرت صورة حديثة لها في الجيم، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "حان الوقت لخسارة الوزن".

Advertisements

وكانت الفنانة المصرية يسرا اللوزي قد نشرت صورة لقدم مولودتها، على حسابها الخاص على موقوع "انستجرام"، وعلقت بقولها: "من حوالى أسبوعين، وصلت "نادية" بالسلامة الحمد لله وبكده بقيت "أم البنات".

الفنانة المصرية أضافت: "شكراً لكل الناس اللى سألت عليا ووقفت جنبى لما كنت قلقانة من الولادة فى زمن الكورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة".