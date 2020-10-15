- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - علقت النجمة المصرية رانيا يوسف، على واقعة التحرش بـ"فتاة المعادي"، التي انتهت بقتلها على يد 3 شباب، معبرة عن استيائها الشديد من هؤلاء الرجال مطالبة بإعدامهم.
وكتبت رانيا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"مليون مره نقول التحرش عقوبته لازم تبقا الاعدام!! مريم بنت مصرية لسه في عز شبابها وملابسها اعتقد لا تخدش حياء نظريات اللبس هوه السبب".
وأضافت:"مريم كانت ماشيه في الشارع وراجعه من شغلها في المعادي ، وفجاه لقت ثلاث ما يسموا بالرجاله للاسف بيتحرشوا بيها لفظيا وبدات محاولات التحرش جسديا، مريم حاولت تجري وتصد الذئاب البشرية عنها ولكن للأسف أثناء محاولاتها الحفاظ علي نفسها وعدم الاستسلام ليهم ماتت تحت عجلات عربيتهم".
رانيا يوسف
واختتمت حديثها قائلة:"مكتفوش بكده وبس لا دول سحلوها بالعربية ورموها في الشارع وهروبوا، جريمة زي دي لسه بنفكر أن التحرش مش عقابه الإعدام ولسه في ناس بتبرر التحرش باللبس... كفاية كفاية كفاية".
على جانب آخر تنشغل رانيا يوسف الفترة الحالية مسلسلها الجديد "شارع 9"، والذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، والذي من المقرر أن يعرض قبل شهر رمضان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف عن واقعة "فتاة المعادي": "مليون مرة نقول التحرش عقوبته لازم تبقى الإعدام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.