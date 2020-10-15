بصورة للنعش ملفوفا بعلم مصر.. رانيا محمود ياسين ترثي والدها بدعاء مؤثر

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على أن ترثي والدها النجم محمود ياسين، بعد دفنه اليوم الخميس، والذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

ونشرت رانيا صورة لنعش والدها ملفوفًا بعلم مصر، وأرفقتها بدعاء كالتالي:"ا رجوكم ادعوا لأبي الغالي إنه الآن يسأل، اللهم ثبته عند السؤال، اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا، اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمناَ أجره ولا تُضلَّنا بعدَه".

وكان من أوائل حضور الجنازة النجم أحمد السقا ونادية الجندي وزوجها وأشرف زكي وحسين فهمي وعزت العلايلي ورشوان توفيق وأشرف عبد الغفور وخالد النبوي وسوزان نجم الدين وعبدالله مشرف، هاني سلامة ولبلبة ودنيا عبد العزيز ومحمود حميدة وعماد رشاد وأحمد العوضي وميرفت أمين وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز، وغيرهم، وذلك وسط تواجد الفنان عمرو محمود ياسين ونجله ووالدته شهيرة التي لم تستطع تمالك نفسها وبكت بشدة، والفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها محمد رياض.