جون سينا ​​يتزوج سرا بعد عامين من انفصاله عن نيكي بيلا

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رنا صلاح الدين - تداولت تقارير أبناء عن زواج المصارع العالمي جون سينا رسميًا من شاي شريتزاده في حفل صغير في تامبا، فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع. في الوقت الذي لم يصدر أي تأكيدات من النجم نفسه.
تواعد الثنائي منذ أوائل عام 2019، بعد أشهر من انفصال جون سينا عن حبيبته المصارعة نيكي بيلا رسميًا في ربيع عام 2018.
وشككت تقارير "فوكس نيوز"في مدى صحة الزواج الرسمي، مشددة على تقدم الثنائي بطلب للحصول على رخصة زواج في أوائل أكتوبر. كما ذكرت أن الحفل انتهى في 12 أكتوبر.
بدأت الشائعات عن علاقة عاطفية بين ممثل بامبلبي (43 عاما) وشريتزاده في مارس من عام 2019، بعد أقل من عام من انفصال سينا البارز عن بيلا، التي كانت مخطوبة له.
ومن المثير للاهتمام، أن جون سينا كان قد أكد في وقت سابق، أنه لا يريد أطفالًا، وأن هذا الأمر يعد أحد الأسباب التي ذكرتها نيكي حول انفصالهما، رغم اختلاف بعض التقارير في صحة أسباب الانفصال.
جون سينا
بعد بضعة أشهر، التقى جون سينا وشاي شريتزاده في فبراير من عام 2019، عندما كان الممثل يعمل بأحد أفلامه. حيث قال منذ ذلك الحين أن هذا الفيلم له معنى خاص بالنسبة له، وأخبر ET في وقت لاحق من عام 2019 أنه لن ينسى أبدًا الفيلم الذي كان سبب لقائهما.
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