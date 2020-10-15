أحمد زكي السبب.. منى زكي تكشف سر ابتعادها فترات طويلة عن الفن

رنا صلاح الدين - تحدثت النجمة المصرية منى زكي عن النجم الراحل أحمد زكي، والذي شاركته في ثلاثة أفلام سينمائية هي: "أضحك الصورة تطلع حلوة"، و"أيام السادات"، و"حليم".

منى كشفت عن اكثر دس تعلمته من الفنان الراحل، حيث قالت: "علمني إزاي أقول لأ.. كان بيقولي كلمة لأ دي كلمة مهمة، صعبة جدا بس مهمة جدا، ولازم الواحد يعرف يستخدمها ويستخدمها في الوقت الصح".

وأضافت: "كان بيحكيلي أنه في بداياته كان بيتعرض عليه أعمال، وكان محتاج الشغل ده لأنه مكانش عنده فلوس كفاية، بس كان بيحب يختار أعمال مهمة أو دور حلو".

وتابعت: "فكان بيقوي نفسه علشان يعرف يقول لأ مش عايز الدور ده وعندي أمل إن هيجيلي أحسن منه، فأنا اتعلمت منه ده بشكل كبير"، في إشارة منها إلى ابتعادها فترات طويلة عن الساحة الفنية.

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وكشفت عن رأيها في مسلسل “الإمبراطور” الذي أعلن الفنان محمد رمضان عن استعداده لتجسيد دور أحمد زكي خلاله، وذلك قبل أن يتراجع، قالت: “أنا مع أن قصة حياة أحمد زكي تتعمل في عمل فني، لأن استاذ أحمد زكي قامة كبيرة، ونجم موهوب فوق الوصف، واعتقد أنه لو كان يملك لغة كان أكيد هيبقى نجم عالمي"، لافتة إلى أنه إذا لم يتم التحضير لهذا العمل بشكل كبير لن يظهر بأكمل وجه”،

وعن رأيها إذا طلب منها محمد رمضان المشاركة في المسلسل، قالت، في لقائها بقناة "سكاي نيوز عربية": “معتقدش إنه سيدعيني لشيء مثل هذا”.