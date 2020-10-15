متابعة بتجــــــــــــرد: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات إباحية عدة نُسبت إلى عارض الأزياء السعودي زياد المسفر. وقام مغردون سعوديون باتهامه بـ “الهوس الجنسي” وذلك بسبب فيديو تم تداوله عبر حسابه على تطبيق “سناب شات”. وتصدر هاشتاج “مقطع زياد التريند الأول في السعودية”، وسط تكهنات المغردين حول مصداقيته، فبينما رأى آخرون أنه ليس صاحب المقطع، أكد البعض أنه صوته، وأنه يعود له، بينما طالبت فئة بالقبض عليه وإعادة تفعيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي التي قلص ابن سلمان صلاحياتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو إباحي ينسب إلى عارض الأزياء السعودي زياد المسفر ومطالبة بمحاكمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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