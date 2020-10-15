صورة من طفولة جيجي وبيلا حديد تسلّط الضوء على حقيقة جمالهما

متابعة بتجــــــــــرد: تلفت عارضتا الأزياء جيجي وبيلا حديد الأنظار بإطلالاتهما وحضورهما المناسبات المختلفة، كما ببعض تفاصيل حياتهما الخاصة. وفي الآونة الأخيرة تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة التُقطت لهما برفقة شقيقهما في أيام طفولتهم، وتفاعل معها الكثير من المتابعين على الحسابات التي أعادت نشر الصورة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وأبدى الكثيرون إعجابهم بجمالهما الطبيعي في سنّ الطفولة كما في مرحلة الشباب. وتذكّر البعض أنهما تنتميان بأصولهما إلى العالم العربي.

يُشار إلى أن جيجي رُزقت منذ فترة قصيرة بطفلة من الفنان زين مالك. وهو ما أعلنه الأخير حينها عبر حسابه الخاص في “تويتر”، ونشر لهذه الغاية صورة ليد الصغيرة وهي تُمسك بيده. وتعليقاً عليها غرّد: “الحب الذي اشعر به تجاه هذا الإنسان الصغير أكبر من قدرتي على الفهم”. كما أعاد نشر الصورة على حسابه في “إنستغرام”.

وذكر تقرير لموقع MCETV الفرنسي أن عارضة الأزياء الأميركية أنجبت الطفلة في إحدى المزارع الواقعة في بنسلفانيا، والتي تعود ملكيتها إلى مالك.