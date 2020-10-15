شمس تكذّب أخبار انتشار كورونا وتتعرض لهجوم لاذع

متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت الفنانة الكويتية شمس الجدل مجدداً بسبب ظهورها في مقطع مصوّر تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وتوجهت فيه إلى صديقاتها مشيرةً إلى أنهن يحسدنها بسبب كثرة أسفارها.

وقالت شمس إنها تزور البلدان التي يُقال إنها تشهد انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا، وإنها تكتشف أن كل ما يُنشر عن ذلك كذب، مؤكدةً أن الحياة تسير في تلك البلدان بشكل طبيعي حيث تُفتح المقاهي والمطاعم وأماكن السهر وتقدَّم النارجيلة… وأضافت أنها تستمتع فيما تبقى صديقاتها في الحجر خوفاً من التقاط العدوى، وسخرت منهن معبّرةً عن افتخارها بنفسها لأنها تنتقل من طائرة إلى أخرى.

وعرّضها هذا للهجوم ولموجة واسعة من الانتقادات حيث رأى بعض المتابعين أن شمس أُصيبت بالجنون، فيما علّق آخرون على شكلها وأكدوا أن ملامحها تغيرت بشكل كبير بسبب عمليات التجميل. ومما جاء في التعليقات: “شكلها تغير كلهم صاروا يشبهون هيفا ماجيك” و”فرط مخها” و”ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع” و”لا حول ولا قوة الله بالله اخر الشماتة يومين إلا هي مسدوحة مصابة بالكورونا”.