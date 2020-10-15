كورونا ينتقل إلى ابن دونالد وميلانيا ترامب وهذه حالته

متابعة بتجـــــــــــــرد: ذكر تقرير لصحيفة Le point الفرنسية أن بارون ترامب، ابن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ملانيا، أُصيب أيضاً بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ونُقل الخبر عن الأخيرة التي أكدت أن الفحوص التي أُجريت له أتت نتائجها سلبية، مشيرةً إلى أنه مراهق قوي. وقال والده بدوره إنه يتمتع بصحة جيدة. وفي نص طويل نشرته تحت عنوان “تجربتي مع كوفيد 19” كشفت السيدة الأولى أنها تعافت من المرض بعد مرور أسبوعين على إعلان إصابتها به.

كما نشرت على حسابها الخاص في “تويتر” تغريدة كتبت فيها: “أنصح الجميع بمواصلة عيش حياة صحية قدر الإمكان”. وأضافت: “يجب اتباع نظام غذائي متوازن وتنشّق الهواء النقي وتناول الفيتامينات التي تعتبر أساسية من أجل الحفاظ على سلامة أجسامنا”. كذلك شدّدت على أهمية التعاطف مع الآخرين وعلى التواضع.

يُشار إلى أن الصديقة السابقة لزوجة الرئيس، وتُدعى ستيفاني وينستون وولكوف وثّقت تسجيلاً سُمع فيه صوت الأخيرة وهي تشتم أثناء تحدّثها عن لمّ شمل المهاجرين وأطفالهم الذين فُصلوا عنهم حيث قالت: “أعمل في عيد الميلاد وأخطّط للعيد فيردّون عليّ، لكن ماذا عن الأطفال الذين تم فصلهم عن أهلهم؟ امنحوني مهلة (شتيمة)، لقد كنت أحاول لمّ شمل طفل مع والدته، لكنني لم أحصل على فرصة لتحقيق هذا من خلال القانون”.