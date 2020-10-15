بالصور.. انهيار شهيرة بالبكاء في جنازة محمود ياسين

انهارت الفنانة المصرية شهيرة بالبكاء أثناء تشييع جثمان زوجها الفنان الكبير محمود ياسين، الذي وافته المنية، الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما.



ولم تتمالك شهيرة نفسها وانهارت فور رؤية جثمان الفنان الراحل، وحاول تهدئتها واحتواء ثورة حزنها نجلها عمرو محمود ياسين، وحفيدها محمود الذي ظل بجانبها طوال مراسم الجنازة.





أقيمت صلاة الجنازة على الراحل محمود ياسين، ظهر الخميس، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بعد ذلك تم دفن الجثمان في مقابر العائلة بطريق الفيوم.





وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني لوداع الفنان الكبير في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، وخالد النبوي، والفنان القدير عزت العلايلي، وإلهام شاهين وأحمد السقا، ورشوان توفيق، والمخرج عمر عبدالعزيز، ولبلبة، ودلال عبدالعزيز، وأشرف عبدالغفور، ونهال عنبر، وإلهام شاهين.





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ولد محمود ياسين في 2 يونيو 1941 بمحافظة بورسعيد، ودرس بكلية الحقوق، ولمعت موهبته على خشبة المسرح القومي ثم انتقل للعمل في السينما والتلفزيون.





وللراحل تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة.





ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية، تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.





ومن أبرز أعمال الفنان الراحل "الخيط الرفيع" و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"وطني عكا"، و"شيء من الخوف"، و"العصيان"، وأجبره المرض على الابتعاد عن الأضواء بعد فيلم "جدو حبيبي" عام 2012.





