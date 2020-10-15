شكرا لقرائتكم خبر عن جومانة مراد تكشف سبب إخفاء حملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة جومانة مراد ضيفة على برنامج "لايت شو"، المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلاميتان أميرة العادلى، وآية الغريانى، وإخراج أحمد صقر، تحت إشراف حازم شفيق.

وفى لقائها كشفت "جومانة"، سبب إخفائها نبأ حملها الأخير، حيث قالت إنها خشيت أن يقيد الإعلان عن حملها قدرتها على العمل، وقد يكون للخوف من الحسد أيضا دخل في ذلك، لكنها مؤمنة بأن الله خير الحافظين.

وأشارت جومانا أيضا أنها مرضت مرتين أثناء مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد"، الذي عرض في شهر رمضان الماضى مرة في منتصف التصوير ومرة بعد انتهائه، وقالت إن اهتمامها بصحتها ورشاقتها بعد الولادة من متطلبات عملها كفنانة كما اضافت في لقائها أنها تشارك في فيلم جديد للمنتج والمخرج وائل عبد الله لم يتم الاستقرار على اسمه النهائي يوم 13 أو القصر الملعون وهي سعيدة بالعمل مع وائل عبد الله، الذي تعاونت معه في السابق في فيلم الحفلة.

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من ناحية أخرى لقد قالت النجمة يسرا في تصريح تليفزيونى عن جومانه إن عودة جومانة مراد كانت عودة مهمة بمسلسل "خيانة عهد"، وأنها تتعايش بشكل كبير مع مشاهدها وتنفذها بإحساس وقامت بربطها بجد في مشهد وضع السكين علي رقبتها، وأن أخر مشهد لجومانا بالمسلسل كان بديع ،

يذكر أن مسلسل"خيانة عهد" عرض على قناة الحياة خلال شهر رمضان الماضى وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.