شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يروى قصة عزومة علاء ولى الدين له على أكلة "كبدة ومخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكريات عديدة تجمع المخرج عمرو عرفة مع الفنان الراحل علاء ولى الدين، حيث اجتمعا سويا فى فيلم لم يكتمل وهو "عربى تعريفة"، والذى رحل علاء ولى الدين أثناء تصويره، حيث نشر عمرو عرفة صورة تجمعه بالراحل علاء ولى الدين، وعلق على الصورة قائلا، "كنت متختخ فى الفترة دي .. مش ممكن تبقي مع علاء و متتخنش.. يفتح نفسك على الاكل .. مره كان واخد اوضه في انتركونتننتال وأنا معاه و لسه همشى قالى هأكلك أحلى كبده ومخ من عجيبة .. لسه بقول مستحيل يخش الفندق لقيت المساعد داخل شايل علبتين تورتة و جواها 20 رغيف كبده و مخ .. الله يرحمك"



علاء ولى الدين مع المخرج عمرو عرفة

في 28 سبتمبر الماضى، أحيا عمرو عرفة ذكرى ميلاد الفنان الراحل علاء ولي الدين، ونشر عمرو عرفة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، آخر صورة تجمعه بالنجم الراحل عقب انتهاء تصوير فيلمهما الأخير في البرازيل، وعلق قائلا: "وحشتني يا علاء.. اليوم ذكرى ميلادك وأنا متأكد انك عندك حفلة أحلى وأجمل من حفلاتنا.. يا ترى هتعزمني إمتى؟ .. أسألكم الفاتحة".

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عمرو عرفة على تويتر

ولد علاء ولى الدين الذى رحل عن عالمنا سريعا فتوفى وهو في سن الـ 39 عاماً، وتحديداً فى أول أيام عيد الأضحى من عام 2003، ورغم رحيله المبكر إلا أنه ترك اثراً كبيراً في الوسط الفني حيث كان يتمتع بشعبية كبيرة بين أصدقائه وزملائه من الفنانين.