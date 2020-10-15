شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يروج لمسلسل "طلقتك نفسى".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم تامر حسنى صورة دعائية لمسلسل "طلقتك نفسى" على خاصية استورى بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ويأتى سبب ترويجه لهذا المسلسل الذى لا يشارك فيه، هو أنه البطولة الأولى لصديقه الفنان أحمد عصام، والذى قدمه فى أول عمل فنى له فى فيلم " نور عينى"، وعلق على الصورة قائلا: "أفيش جميل ولوك مميز من صديق العمر أحمد عصام، ربنا يوفقك ويوفق كل الأبطال إن شاء الله هيعبر عن ناس كتير جدا مليون مبروووك".

مسلسل "طلقتك نفسي" يشارك فى بطولته عدد من الفنانين الشباب منهم هاجر أحمد وأحمد الشامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي وهايدي موسى، كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد ونهال عنبروعايدة رياض وآخرون. أخرج العمل محمد النقلي وأنتاج أحمد مجدي، المسلسل قصة أحمد عصام وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي.

وفى هذا العمل يخوض احمد عصام من به تجربة التأليف الدرامى لأول مرة، حيث يتميز بطابع كوميدي وإجتماعي مكون من 30 حلقة منفصلة.

Advertisements

ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخّل الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالباً ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالباً الأولاد وهى "أنتى طالق".

من ناحية أخرى نعى نجم الجيل تامر حسني الفنان الكبير محمود ياسين الذى رحل عن عالمنا صباح امس الأربعاء بعد صراع مع المرض، ونشر نجم الجيل صورة لمحمود ياسين عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا "نسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة".