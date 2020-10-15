شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء ونحيب شهيرة في جنازة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تتمالك الفنانة الكبيرة شهيرة، نفسها فى جنازة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، حيث دخلت في نوبة من البكاء الشديد والنحيب فى الجنازة، حزنا على فرقا ورحيل شريك حياتها الفنان القدير محمود ياسين، فقد امتد زواجهما سنوات طويلة، حيث شيع جثمان من مسجد الشرطة بأكتوبر، وتم دفن الجثمان فى مقابر العائلة بطريق الفيوم.



شهيرة

كان من بين الحضور في الجنازة، أحمد السقا، وحسين فهمى، وسوزان نجم الدين، وعزت العلايلى، وأشرف زكى، وأشرف عبد الغفور، ورشوان توفيق، ونادية الجندى، والتي وصلت برفقة المنتج محمد مختار، وإلهام شاهين، وحنان مطاوع، وبشرى، سهير المرشدى، وفاء عامر، ومحمود حميدة، وخالد النبوى، وهانى سلامة، وبشرى، وإيهاب فهمى، ودلال عبد العزيز، ومحمد محمود عبد العزيز، وعماد رشاد، السيناريست عمرو سمير عاطف، والسيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر، ومنير مكرم، والمنتج محسن علم الدين، ورجاء حسين، ودنيا عبد العزيز، ولقاء سويدان، وبوسى شلبى، و منة بدر تيسير، المذيعة إيمان أبو طالب، صبا الرافعى، رجاء حسين.

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ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال السبع سنوات الماضية.

قدم محمود ياسين فى السينما أدوارا صغيرة فى نهاية حقبة الستينيات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة فى فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحى و(قاع المدينة) أمام نادية لطفى و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضى و(اذكريني) أمام نجلاء فتحى و(الباطنية) أمام نادية الجندى و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.