شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا وعمرو محمود ياسين يطالبان بالدعاء لوالدهما فى ليلته الأولى بالقبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهاء مراسم دفن جثمان الفنان الراحل محمود ياسين، نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة لنعش والدها عبر حسابها على إنستجرام مرفق بدعاء للمتوفى، كما كتب نجله عمرو عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "وصلت بابا لآخر محطة فى رحلته بهذه الدنيا وصار فى ذمة الله اللى هو أرحم بيه مننا كلنا أرجوكم لا تبخلوا عليه بالدعاء فهذه الليلة ستكون ليلته الأولى بقبره".



رانيا محمود ياسين



عمرو محمود ياسين

وكانت مراسم دفن جثمان الفنان محمود ياسين قد بدأت فى مقابر الأسرة على طريق الفيوم، حيث رافق الجثمان أسرته وعدد من الفنانين مثل سهير رمزى، ماجدة زكى، أشرف زكى، رجاء حسين، المنتج محمد فوزى، حمدى الوزير، المخرج مصطفى فكرى، الاعلامية بوسى شلبى، سوزان نجم الدين، السيناريست محمد الغيطى.

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وشيعت جنازة الفنان الراحل محمود ياسين منذ قليل فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور أسرته شهيرة، عمرو محمود ياسين، ورانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض ونجلها، ومحمود ياسين جونيور إصافة إلى مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، الذين حرصوا على التواجد بجانب أسرة الفنان الراحل.

وحضر الجنازة من نجوم الفن محمود حميدة، أحمد السقا، حسين فهمى، خالد النبوى، عزت العلايلى، هانى سلامة، رشوان توفيق، عماد رشاد، منير مكرم، أحمد العوضى، المنتج محسن علم الدين، عزت العلايلى، كمال ألو رية، أشرف زكى، أشرف عبد الغفور، رشوان توفيق،والمخرج مصطفى فكرى والفنان عبد الله مشرف، السيناريست أيمن بهجت قمر، السيناريست عمرو سمير عاطف.

ومن الفنانات تواجدت نادية الجندى، إلهام شاهين، دلال عبد العزيز، حنان مطاوع، بشرى، سهير المرشدى، وفاء عامر،لبلبة، لقاء سويدان، دنيا عبد العزيز، بوسى شلبى، منة بدر تيسير، المذيعة إيمان ألو طالب، صبا الرافعى، رجاء حسين، أميرة العايدى.

ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء بعد دقن الجثمان فى المقابر، وتقام ليله العزاء غداً الجمعة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال السبع سنوات الماضية التى شهدت انتشار شائعات وفاته بشكل متتالٍ، ودائما ما كانت تتصدى أسرته بقوة لهذه الشائعات إلى أن فارق الحياة اليوم ولم يعد هناك مجالاً للشائعات مرة أخرى.