شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين بعد جنازة والده: وصلت بابا لآخر محطة فى رحلته بهذه الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر السيناريست عمرو محمود ياسين عن حزنه الشديد عقب جنازة والده النجم الكبير الراحل محمود ياسين، وواصل الدعاء له عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، وكتب عمرو: "وصلت بابا لآخر محطة في رحلته بهذه الدنيا وصار في ذمة الله اللي هو ارحم بيه مننا كلنا ارجوكم لا تبخلوا عليه بالدعاء فهذه الليله ستكون ليلته الأولى بقبرة".



عمرو ياسين

وتابع : "اللهم اجعل قبر ابى روضة من رياض الجنه اللهم عامله بما انت اهله. اللهم اكرم نزله ..اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء.. اللهم ارحمه و اغفر له و انظر اليه بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين..اللهم ارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبة الغابرين و اغفر لنا و له يالله و أفسح له فى قبره و نور له فيه..اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار..اللهم ارحمه فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك اللهم قهِ عذاب يوم تبعث عبادك آمين".

و انتهت صلاة الجنازة، منذ قليل، على الفنان الراحل محمود ياسين فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور أسرته "شهيرة، عمرو محمود ياسين، ورانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض ونجلها، ومحمود ياسين جونيور" إضافة إلى مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، حيث يتم الاستعداد للتحرك إلى مقابر الأسرة على طريق الفيوم لدفن الجثمان هناك.