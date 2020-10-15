شكرا لقرائتكم خبر عن سهير رمزى تفقد الوعى فى المقابر أثناء دفن جثمان محمود ياسين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهارت الفنانة سهير رمزى بالبكاء أثناء مراسم دفن جثمان الفنان الراحل محمود ياسين، وفقدت الوعى لدقائق وسط محاولات من الفنانات ماجدة زكى وبوسى شلبى ورجاء حسين والمنتج عادل حسنى لإفاقتها، حتى تمالكت نفسها بعد الاستعانة بـ"بيرفيوم" لتستعيد وعيها مرة أخرى ويصطحبها زوجها إلى سيارتها.

وكانت مراسم دفن جثمان الفنان محمود ياسين قد بدأت فى مقابر الأسرة على طريق الفيوم، حيث رافق الجثمان أسرته وعدد من الفنانين مثل سهير رمزى، ماجدة زكى، أشرف زكى، رجاء حسين، المنتج محمد فوزى، حمدى الوزير، المخرج مصطفى فكرى، الاعلامية بوسى شلبى، سوزان نجم الدين، السيناريست محمد الغيطى.

وشيعت جنازة الفنان الراحل محمود ياسين منذ قليل فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور أسرته شهيرة، عمرو محمود ياسين، ورانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض ونجلها، ومحمود ياسين جونيور إصافة إلى مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، الذين حرصوا على التواجد بجانب أسرة الفنان الراحل.

وحضر الجنازة من نجوم الفن محمود حميدة، أحمد السقا، حسين فهمى، خالد النبوى، عزت العلايلى، هانى سلامة، رشوان توفيق، عماد رشاد، منير مكرم، أحمد العوضى، المنتج محسن علم الدين، عزت العلايلى، كمال ألو رية، أشرف زكى، أشرف عبد الغفور، رشوان توفيق،والمخرج مصطفى فكرى والفنان عبد الله مشرف، السيناريست أيمن بهجت قمر، السيناريست عمرو سمير عاطف،

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ومن الفنانات تواجدت نادية الجندى، إلهام شاهين، دلال عبد العزيز، حنان مطاوع، بشرى، سهير المرشدى، وفاء عامر،لبلبة، لقاء سويدان، دنيا عبد العزيز، بوسى شلبى، منة بدر تيسير، المذيعة إيمان ألو طالب، صبا الرافعى، رجاء حسين، أميرة العايدى،

ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء بعد دقن الجثمان فى المقابر، وتقام ليله العزاء غداً الجمعة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال السبع سنوات الماضية التى شهدت انتشار شائعات وفاته بشكل متتالٍ، ودائما ما كانت تتصدى أسرته بقوة لهذه الشائعات إلى أن فارق الحياة اليوم ولم يعد هناك مجالاً للشائعات مرة أخرى.